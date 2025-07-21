Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Деньги
Инвестиции
Личный опыт
Крипто
Карьера
Образование
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Apple

Новый iPad Pro с процессором M5 получит две фронтальные камеры — Bloomberg

И выйдет в 2025 году.

  • Камеры в устройстве будут в двух форматах — книжном и альбомном, сообщил инсайдер и обозреватель Bloomberg Марк Гурман.
  • Это позволит совершать звонки и делать фотографии, не меняя положение устройства. Сейчас у iPad Pro с чипом M4 есть только одна фронтальная камера — с альбомной ориентацией.
  • При этом в любой ориентации на iPad Pro уже работают датчики Face ID для распознавания лица.
  • Новый процессор и дополнительная камера станут, вероятно, единственными ключевыми изменениями — в прошлом поколении планшеты уже сделали тоньше и добавили им новый OLED-дисплей.

#новости #ipad #apple

9
1
37 комментариев