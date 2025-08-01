Отчёт Apple за квартал: выручка увеличилась на 10% год к году — до $94 млрд

Это наибольший рост выручки с декабря 2021 года.Источник: ReutersApple отчиталась за третий квартал финансового 2025 года, который завершился 28 июня 2025-го. Выручка компании выросла на 10% год к году — с $85,8 млрд до $94 млрд. Это наибольший рост выручки Apple с декабря 2021 года, отмечает CNBC.Чистая прибыль выросла на 9% год к году — в третьем квартале 2024 года она составляла $21,4 млрд, сейчас — $23,4 млрд. Прибыль в расчёте на акцию увеличилась на 12% — с $1,4 до $1,57. Глава компании Тим Кук в разговоре с CNBC заявил: «Это был исключительный квартал по всем меркам».Выручка от продаж iPhone увеличилась на 13% — до $44,5 млрд. Продажи Mac выросли на 15% — до $8 млрд. Выручка от iPad сократилась на 8% год к году — до $6,5 млрд.Сервисная выручка от App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud увеличилась на 13% — до $27,4 млрд. AirPods, Apple Watch и другие устройства и аксессуары принесли $7,4 млрд выручки, показав снижение на 9%.Выручка Apple по регионам и категориям в третьем финансовом квартале 2025 года. Источник: 9to5Mac#новости #apple