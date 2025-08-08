Популярное
Артур Томилко
Apple

Разработчик платёжных решений Fintiv обвинил Apple в краже технологий для создания кошелька Apple Pay

Патентные споры между компаниями длятся с 2018 года.

Фото Unspalsh
Фото Unspalsh
  • Fintiv подала иск в суд Джорджии, пишут Macrumors и Reuters на основе пресс-релиза компании. Она обвиняет Apple в краже и присвоении коммерческой тайны.
  • В 2011-2021 годах Apple консультировалась с компанией CorFire и в рамках соглашения о неразглашении получила конфиденциальные данные о технологии «мобильного кошелька», говорится в иске.
  • В 2014 году Fintiv купила CorFire в расчёте на то, что Apple будет лицензировать разработки для Apple Pay. Однако та якобы украла технологию и переманила «ключевых сотрудников» CorFire.
  • Fintiv утверждает, что все основные функции Apple Pay — оплата через NFC, защита данных и платформа для управления доверенными сервисами — основаны на разработках CorFire.
  • Компания требует «возместить ущерб», а также оштрафовать Apple за нарушение закона о коммерческой тайне. Конкретные суммы претензий неизвестны. В Apple иск пока не комментировали.
  • В 2018 году Fintiv уже подавала к Apple иск о нарушении патентных прав в Техасе, отмечает Macrumors. Суд отклонил его, но после апелляции решение отменили. Однако в августе 2025 года судья снова постановил, что Apple не нарушала патенты.

#новости #суды

