Илон Маск пригрозил Apple антимонопольным иском из-за рейтинга своих ИИ-приложений в App Store

Якобы компания отдаёт предпочтение OpenAI и не даёт другим сервисам попасть в топ. Маск сообщил, что его стартап xAI планирует подать иск против Apple из-за того, что компания якобы нарушает антимонопольное законодательство, пишут CNBC и CNN.По его словам, Apple не даёт никакой ИИ-компании, кроме OpenAI, возможности подняться в рейтинге App Store и попасть в топ приложений.Маск поинтересовался, почему приложения X и чат-бота Grok не вносят в раздел необходимых, несмотря на их популярность.Сейчас Grok занимает шестое место в разделе лучших бесплатных приложений в американском App Store, тогда как ChatGPT от OpenAI находится на первом. Чат-бот Gemini от Google — на 67-м месте. Кроме того, ChatGPT — единственное ИИ-приложение, которое размещено в разделе «Must-Have Apps» в App Store.Apple и OpenAI сотрудничают в области ИИ. 7 августа 2025 года разработчик ChatGPT представил новую генеративную модель — GPT‑5. Её интегрируют в Apple Intelligence с выходом iOS 26 в сентябре 2025-го. #новости #apple #openai #илонмаск