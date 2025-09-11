Apple ограничила функцию перевода в реальном времени в AirPods для пользователей с европейскими аккаунтами в ЕС

Возможно, из-за местных законов, предполагает MacRumors.Источник: Apple Согласно информации на сайте Apple, функция “Apple Intelligence: Live Translation” на AirPods не будет работать у пользователей, если они находятся в странах ЕС и указанная страна или регион аккаунта — в ЕС. Внимание на это обратило MacRumors.Компания не указала причины ограничений. Издание предполагает, что они связаны с европейскими законами, которые устанавливают «строгие требования» в отношении сервисов для перевода речи. Вероятно, Apple хочет убедиться, что её технология полностью соответствует правилам, прежде чем включить функцию.Apple представила функцию перевода в реальном времени во время презентации наушников AirPods Pro 3 в сентябре 2025 года. С помощью неё пользователи могут услышать перевод чужой речи в наушниках или надиктовать что-то на родном языке и показать перевод собеседнику на экране iPhone. Доступные языки на старте — английский, французский, немецкий, португальский и испанский.Как уточняет MacRumors, функция появится и в старых моделях — AirPods 4 с поддержкой активного шумоподавления и AirPods Pro 2. Для работы нужно, чтобы наушники были сопряжены с iPhone с поддержкой Apple Intelligence и iOS 26.DTFApple9 сентВкратце: тонкий iPhone Air, AirPods Pro 3 с переводом речи в реальном времени и другие анонсы осенней презентации Apple Компания также показала обновлённые модели часов Apple Watch. #новости #apple #airpods