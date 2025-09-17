Слухи: Apple запустит производство MacBook с сенсорным экраном в 2026 году

При этом компания неоднократно публично выступала против этой идеи. Первым о возможной разработке MacBook с сенсорным экраном сообщил аналитик цепочки поставок Мин-Чи Куо. Он также заявил, что устройства Apple перейдут на OLED-дисплеи. Куо зачастую «располагает информацией о тестировании и производстве» новых продуктов компании, отмечает ArsTechnica.По данным инсайдера, массовое производство нового поколения MacBook могут запустить во второй половине 2026 года. Интерес Apple к идее сенсорного MacBook возник из-за «долгосрочного наблюдения за поведением пользователей iPad».Apple тестировала прототипы MacBook с сенсорным экраном с 2008 года, пишет 9to5mac, но каждый раз отказывалась от этой идеи. Стив Джобс, Джонни Айв и Тим Кук в разные годы заявляли, что Apple не будет выпускать Mac с сенсорным дисплеем.Издание также подчёркивает «правдоподобность» информации Мин-Чи Куо, так как молодое поколение «привыкло» к ноутбукам с сенсорными экранами от Windows, а обновление iPadOS 26 «стёрло грань между MacBook и iPad» — «Apple признала, что оба типа ввода могут быть полезны на одном устройстве».#новости #apple #macbook