Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Право
Дизайн
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
Apple

Apple удалила редактор коротких роликов Clips из App Store и больше не будет выпускать обновления

В посвящённых Apple группах на Reddit некоторые пишут, что никогда о нём не слышали или предпочитали пользоваться Snapchat и CapCut.

Источник: Apple
Источник: Apple
  • С 10 октября 2025 года Clips недоступно для загрузки. Уже установленным приложением всё ещё можно пользоваться на iOS и iPadOS, но обновлять его не будут.
  • Apple выпустила Clips в 2017 году как ответ на выход Snapchat и появления историй в Instagram*, пишет Techcrunch. Это редактор, в котором можно делать ролики из фотографий или склеивать видеофрагменты, накладывать надписи, музыку и эффекты. Элементов соцсети в нём нет, но предусмотрен быстрый экспорт в Facebook*, Instagram*, и другие приложения.
Интерфейс в 2017 году. Источник: Apple
Интерфейс в 2017 году. Источник: Apple
  • Со временем в Clips появились Memoji и Animoji, но более сложные функции редактирования и ИИ-инструменты Apple добавляла только в нативные iMovie и Photos на iOS. В последние несколько лет в обновлениях только исправляли ошибки, пишет MacRumors.
Источник: Apple
Источник: Apple

#новости #apple

7 комментариев