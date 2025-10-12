Apple удалила редактор коротких роликов Clips из App Store и больше не будет выпускать обновления

В посвящённых Apple группах на Reddit некоторые пишут, что никогда о нём не слышали или предпочитали пользоваться Snapchat и CapCut.Источник: AppleС 10 октября 2025 года Clips недоступно для загрузки. Уже установленным приложением всё ещё можно пользоваться на iOS и iPadOS, но обновлять его не будут.Apple выпустила Clips в 2017 году как ответ на выход Snapchat и появления историй в Instagram*, пишет Techcrunch. Это редактор, в котором можно делать ролики из фотографий или склеивать видеофрагменты, накладывать надписи, музыку и эффекты. Элементов соцсети в нём нет, но предусмотрен быстрый экспорт в Facebook*, Instagram*, и другие приложения.Интерфейс в 2017 году. Источник: AppleСо временем в Clips появились Memoji и Animoji, но более сложные функции редактирования и ИИ-инструменты Apple добавляла только в нативные iMovie и Photos на iOS. В последние несколько лет в обновлениях только исправляли ошибки, пишет MacRumors.Источник: Apple#новости #apple