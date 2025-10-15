Пользователь Reddit пожаловался, что его оранжевый iPhone 17 Pro Max «выцвел» и стал розовым

В достоверность снимков поверили не все, но издание Wccftech предположило, что устройство могло оказаться бракованным. Источник: DakAttack316Пользователь Reddit утверждает, что его оранжевый iPhone 17 Pro Max изменил цвет — он стал напоминать розовый iPhone 16. Автор поста отметил, что протирал устройство салфеткой из микрофибры, но то же самое он делал и со своими прошлыми iPhone, которые при этом не меняли цвет.Он также написал, что собирается обратиться в Apple с просьбой заменить iPhone. Некоторые пользователи в комментариях написали, что им понравился получившийся цвет и спрашивали, как «перекрасить» свой смартфон. Другие предлагали автору перепродать iPhone в интернете дороже его изначальной цены как «лимитированное издание».Издание Wccftech предположило, что изменение цвета может быть вызвано окислением. Apple использует анодированное защитное покрытие для предотвращения подобных реакций, но в конкретной партии оно могло быть нанесено с нарушениями.Apple представила iPhone 17 Pro Max в сентябре 2025 года. Цена этой модели начинается от $1199 (94,4 тысячи рублей по курсу ЦБ на 15 октября 2025 года).#новости #iphone