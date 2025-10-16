Популярное
Евгения Евсеева
Apple

Монетный двор США в 2026 году выпустит памятную монету с изображением Стива Джобса

Номиналом в $1.

Источник: Монетный двор США
  • Купить её можно за $13,25 (1044 рубля по курсу ЦБ на 16 октября 2025 года), пишет The Verge.
  • На ней изображён сооснователь Apple Стив Джобс в позе для медитации на фоне «типичного для Калифорнии пейзажа с холмами и дубами». Также на монете есть цитата Джобса: «Сделай нечто удивительное».
  • Монетный двор пояснил: дизайн показывает влияние калифорнийской природы на формирование подхода Джобса — превращение сложных технологий в простые продукты.
  • Всего Монетный двор представил четыре юбилейные монеты: кроме той, что посвящена Джобсу, есть с агрономом Норманом Борлоугом и штатом Айова, с первым суперкомпьютером Cray-1 и штатом Висконсин, а также технологией транспортного охлаждения и штатом Миннесота.
Все четыре монеты, которые выйдут в 2026 году
#новости #apple #стивджобс

