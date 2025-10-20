Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Образование
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Apple

«Вы не сошли с ума»: пользователь X с помощью замедленной съёмки показал, как iPhone вместо нажатых букв вводит другие

Многие в комментариях подтвердили, что столкнулись с такой же проблемой.

Источник: @NekoMichiUBC
  • Пользователь X опубликовал замедленное в четыре раза видео, чтобы продемонстрировать, как iPhone при печати вместо нажатых букв вводит другие. Он отметил, что это ошибка iOS, из-за которого устройство вводит «случайные неправильные» буквы, что приводит к опечаткам — даже если пользователь ввёл всё верно.
  • При этом он не уточнил модель своего iPhone и версию iOS. Меньше чем за сутки публикация в X набрала около 1 млн просмотров. Многие пользователи в комментариях подтвердили, что в последнее время сталкивались с аналогичными проблемами.
  • Некоторые благодарили автора — один пользователь из-за опечаток на iPhone подумал, что у него начали дрожать руки, другому казалось, что таким образом Apple «вынуждает» его купить новый iPhone.

#новости #apple #iphone

1
4 комментария