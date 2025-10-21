Apple добавила «тонированный» режим Liquid Glass в новой бета-версии iOS 26 — он менее прозрачный

Теперь пользователи могут выбирать между двумя опциями. Источник: 9to5MacНовая настройка доступна в четвёртой бета-версии iOS 26.1, iPadOS 26.1 и macOS 26.1, пишет 9to5Mac. Пользователи могут выбрать между «прозрачным» (Clear) и «тонированным» (Tinted) режимами.Первый вариант — «более прозрачный», раскрывающий контент под ним. «Тонированная» версия повышает непрозрачность и усиливает контраст, отмечает издание.Выбранная настройка применяется ко всем элементам Liquid Glass в приложениях Apple и других частях интерфейса, а также сторонних приложениях.Источник: @markgurmanОбозреватель Bloomberg Марк Гурман отметил: «Это не совсем функция включения и выключения, но что-то похожее. Хорошо давать пользователям выбор, но ползунок мог бы стать отличным решением».#новости #apple