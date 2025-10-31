Отчёт Apple за год: выручка — $416,2 млрд, чистая прибыль — $112 млрд

Больше всего компании приносят продажи iPhone и подписки.Источник: WikimediaApple отчиталась за четвёртый квартал и весь финансовый 2025 год: квартальная выручка год к году выросла с $94,9 млрд до $102,5 млрд, годовая — с $391 млрд до $416,2 млрд.Чистая прибыль за квартал составила $27,4 млрд по сравнению с $14,7 млрд в четвёртом квартале 2024 года. За год — $112 млрд по сравнению с $93,7 млрд соответственно.Выручка от продаж iPhone за квартал выросла на 6% год к году и составила $49,03 млрд, от Mac — на 13%, до $8,7 млрд, от iPad — не изменилась и составила $6,9 млрд.За год iPhone принесли $209,5 млрд выручки, Mac — $33,7 млрд, iPad — $28,02 млрд.Сервисная выручка от App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud за квартал выросла на 15% и составила $28,8 млрд. За год выручка принесла $109,16 млрд.AirPods, Apple Watch и другие устройства и аксессуары за квартал принесли $9,01 млрд выручки по сравнению с $9,04 млрд в четвёртом квартале 2024-го. Выручка за год — $35,6 млрд.#новости #apple #отчётности