Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Образование
Карьера
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Apple

Отчёт Apple за год: выручка — $416,2 млрд, чистая прибыль — $112 млрд

Больше всего компании приносят продажи iPhone и подписки.

Источник: Wikimedia
Источник: Wikimedia
  • Apple отчиталась за четвёртый квартал и весь финансовый 2025 год: квартальная выручка год к году выросла с $94,9 млрд до $102,5 млрд, годовая — с $391 млрд до $416,2 млрд.
  • Чистая прибыль за квартал составила $27,4 млрд по сравнению с $14,7 млрд в четвёртом квартале 2024 года. За год — $112 млрд по сравнению с $93,7 млрд соответственно.
  • Выручка от продаж iPhone за квартал выросла на 6% год к году и составила $49,03 млрд, от Mac — на 13%, до $8,7 млрд, от iPad — не изменилась и составила $6,9 млрд.
  • За год iPhone принесли $209,5 млрд выручки, Mac — $33,7 млрд, iPad — $28,02 млрд.
  • Сервисная выручка от App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud за квартал выросла на 15% и составила $28,8 млрд. За год выручка принесла $109,16 млрд.
  • AirPods, Apple Watch и другие устройства и аксессуары за квартал принесли $9,01 млрд выручки по сравнению с $9,04 млрд в четвёртом квартале 2024-го. Выручка за год — $35,6 млрд.

#новости #apple #отчётности

3
1
1
29 комментариев