Bloomberg: Apple разрабатывает функции отправки сообщений по спутниковой связи и офлайн-навигации в «Картах»

А также API для интеграции спутниковых технологий сторонними разработчиками.Источник: BloombergПо данным обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, в компании обсуждают, стоит ли запускать собственный спутниковый сервис под кодовым названием Stewie. Часть руководителей считает, что Apple не должна вести себя как оператор связи.Уже существующие функции Apple работают на базе спутниковой сети Globalstar — «относительно мелкого» игрока на рынке, чья спутниковая группировка со временем устаревает, но подходит для текущих потребностей компании.Кроме того, Globalstar рассматривает возможность продажи бизнеса, среди потенциальных покупателей — SpaceX Илона Маска. Эта сделка может помочь быстрее модернизировать спутниковую инфраструктуру Globalstar, но заставит Apple пересмотреть свою стратегию в области спутниковых технологий, отмечает Гурман.Среди новых функций, которые разрабатывает компания: улучшенные возможности отправки сообщений через спутниковую связь с поддержкой фотографий, навигация в «Картах» без подключения к сотовой сети или Wi-Fi, поддержка технологии 5G NTN для расширения покрытия 5G-сетей за счёт спутников и возможность интегрировать спутниковые технологии для разработчиков сторонних приложений.Apple также работает над улучшением «естественного использования» (natural usage). Одно из главных ограничений текущей системы — необходимость прямой видимости неба для работы спутниковых функций. В компании хотят, чтобы они продолжали работать в автомобиле или помещении, а устройство не нужно было направлять в небо.Компания планирует предоставлять эти функции бесплатно, чтобы стимулировать продажи iPhone и удерживать пользователей внутри экосистемы. При этом для использования «более продвинутых» функций Apple может позволить пользователям платить напрямую операторам связи или спутниковым провайдерам.#новости #apple