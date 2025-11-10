Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Карьера
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Apple

Bloomberg: Apple разрабатывает функции отправки сообщений по спутниковой связи и офлайн-навигации в «Картах»

А также API для интеграции спутниковых технологий сторонними разработчиками.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • По данным обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, в компании обсуждают, стоит ли запускать собственный спутниковый сервис под кодовым названием Stewie. Часть руководителей считает, что Apple не должна вести себя как оператор связи.
  • Уже существующие функции Apple работают на базе спутниковой сети Globalstar — «относительно мелкого» игрока на рынке, чья спутниковая группировка со временем устаревает, но подходит для текущих потребностей компании.
  • Кроме того, Globalstar рассматривает возможность продажи бизнеса, среди потенциальных покупателей — SpaceX Илона Маска. Эта сделка может помочь быстрее модернизировать спутниковую инфраструктуру Globalstar, но заставит Apple пересмотреть свою стратегию в области спутниковых технологий, отмечает Гурман.
  • Среди новых функций, которые разрабатывает компания: улучшенные возможности отправки сообщений через спутниковую связь с поддержкой фотографий, навигация в «Картах» без подключения к сотовой сети или Wi-Fi, поддержка технологии 5G NTN для расширения покрытия 5G-сетей за счёт спутников и возможность интегрировать спутниковые технологии для разработчиков сторонних приложений.
  • Apple также работает над улучшением «естественного использования» (natural usage). Одно из главных ограничений текущей системы — необходимость прямой видимости неба для работы спутниковых функций. В компании хотят, чтобы они продолжали работать в автомобиле или помещении, а устройство не нужно было направлять в небо.
  • Компания планирует предоставлять эти функции бесплатно, чтобы стимулировать продажи iPhone и удерживать пользователей внутри экосистемы. При этом для использования «более продвинутых» функций Apple может позволить пользователям платить напрямую операторам связи или спутниковым провайдерам.

#новости #apple

20 комментариев