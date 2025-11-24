Дистрибьюторы Apple предупредили ритейлеров в Индии о штрафах за «серый экспорт» iPhone в другие страны — MoneyControl

Меры приняли на фоне «дефицита» устройств на местном рынке и массовом экспорте в «высокодоходные» регионы, в том числе в Россию, пишет издание.Источник: The VergeДистрибьюторы Apple начали борьбу с «серой» торговлей iPhone в Индии, пишет MoneyControl. По данным издания, они разослали местным ритейлерам письмо с требованием прекратить активировать устройства, в частности iPhone 17, с помощью иностранных SIM-карт.Согласно сообщению, на которое ссылается издание, если в течение 90 дней с момента продажи устройства выяснится, что оно активировано или используется с иностранной SIM-картой, продавцу грозит «крупный штраф» и ограничение поставок.По словам источников, Apple выпускает подобные распоряжения обычно через дистрибьюторов, а не сама. Они отметили, что компания и её партнёры и раньше предупреждали ритейлеров насчёт «параллельного экспорта», но последнее сообщение выглядит «более агрессивно», поскольку Apple пытается стабилизировать поставки. В индийском представительстве компании не ответили на запрос.Предупреждение выпустили на фоне того, что «iPhone 17 практически исчезли с полок в Индии», указывает MoneyControl. Проблема усугубляется «серым экспортом» в Россию, на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию — рынки, где спрос и потенциальная прибыль выше.Данила БычковApple16 ноябApple изменит график релизов и будет выпускать до шести новых моделей iPhone в течение года — Bloomberg Компания намерена сместить акцент с осенней презентации.#новости #apple