Таня Боброва
Apple

Дистрибьюторы Apple предупредили ритейлеров в Индии о штрафах за «серый экспорт» iPhone в другие страны — MoneyControl

Меры приняли на фоне «дефицита» устройств на местном рынке и массовом экспорте в «высокодоходные» регионы, в том числе в Россию, пишет издание.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.theverge.com%2Ftech%2F773082%2Fiphone-17-pro-max-hands-on-apple-event-photos-price-features&postId=2614709" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">The Verge</a>
Источник: The Verge
  • Дистрибьюторы Apple начали борьбу с «серой» торговлей iPhone в Индии, пишет MoneyControl. По данным издания, они разослали местным ритейлерам письмо с требованием прекратить активировать устройства, в частности iPhone 17, с помощью иностранных SIM-карт.
  • Согласно сообщению, на которое ссылается издание, если в течение 90 дней с момента продажи устройства выяснится, что оно активировано или используется с иностранной SIM-картой, продавцу грозит «крупный штраф» и ограничение поставок.
  • По словам источников, Apple выпускает подобные распоряжения обычно через дистрибьюторов, а не сама. Они отметили, что компания и её партнёры и раньше предупреждали ритейлеров насчёт «параллельного экспорта», но последнее сообщение выглядит «более агрессивно», поскольку Apple пытается стабилизировать поставки. В индийском представительстве компании не ответили на запрос.
  • Предупреждение выпустили на фоне того, что «iPhone 17 практически исчезли с полок в Индии», указывает MoneyControl. Проблема усугубляется «серым экспортом» в Россию, на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию — рынки, где спрос и потенциальная прибыль выше.
Данила Бычков
Apple
Apple изменит график релизов и будет выпускать до шести новых моделей iPhone в течение года — Bloomberg

Компания намерена сместить акцент с осенней презентации.

Источник: Bloomberg

#новости #apple

