Регулятор в Польше начал расследование против Apple о предполагаемом ограничении конкуренции на рынке мобильной рекламы

Компания допускала, что может отключить функцию App Tracking Transparency в Европе из-за «интенсивного лоббирования» некоторых стран.Источник: MacRumorsУправление по конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK) предполагает, что функция App Tracking Transparency может ограничивать возможности сторонних приложений по сбору данных для рекламы и отдавать предпочтение рекламному сервису Apple. Об этом пишет Reuters.Таким образом компания может ограничивать конкуренцию на рынке мобильной рекламы и злоупотреблять своим положением. Если претензии UOKiK подтвердятся, Apple грозит штраф на сумму до 10% годового оборота в Польше, отмечает издание.Apple заявила, что будет сотрудничать с регулятором, а функция была разработана, чтобы предоставить пользователям больше контроля над их данными.Компания представила App Tracking Transparency в iOS 14.5 в 2021 году. Обновление обязывает разработчиков приложений запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание их действий для рекламы.В октябре 2025 года Apple заявила, что может отключить App Tracking Transparency в Евросоюзе из-за «интенсивного лоббирования» в Германии, Италии и других европейских странах. Регулятор во Франции, например, оштрафовал компанию на €150 млн из-за внедрения функции. Он посчитал, что её внедрение поставило в невыгодное положение сторонних разработчиков и провайдеров рекламы.#новости #apple