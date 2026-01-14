Apple столкнулась с дефицитом стеклоткани для чипов — Nikkei Asia

Компания пыталась договориться о дополнительных поставках и ищет альтернативные варианты, говорят источники.Стеклоткань — ключевой компонент в производстве чипов, пишет Nikkei Asia. А «самые передовые» его виды производит «почти что единственная» японская компания — Nittobo.Apple одной из первых начала использовать стеклоткань Nittobo для производства iPhone. На фоне бума ИИ спрос на такие материалы резко вырос, и теперь они стали «бутылочным горлышком» для цепочки поставок, отмечает издание.По словам его источников, осенью 2025 года Apple отправила своих сотрудников в Японию, чтобы те попробовали договориться о дополнительных поставках материалов, и обратилась к местным чиновникам. Но «отсутствие допмощностей — это отсутствие допмощностей», так что «давлением» на Nittobo проблему не решить, отметил один из собеседников.Apple ищет и альтернативных поставщиков, пишет издание: например, отправила сотрудников к небольшому китайскому производителю стеклоткани Grace Fabric Technology, а за качеством попросила следить Mitsubishi Gas Chemical. Компания якобы обсуждала с поставщиками и использование менее качественных материалов, но их проверка займёт время и вряд ли сразу улучшит ситуацию, считают источники.По их словам, производитель чипов Qualcomm тоже пытается решить проблемы и обратился к японскому поставщику Unitika. Но его объёмы производства «значительно меньше», чем у Nittobo. В Apple и Qualcomm не ответили на запросы о комментарии.#новости #apple