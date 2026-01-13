Apple анонсировала подписку Creator Studio за $12,99 в месяц с доступом к приложениям для работы с контентом, включая Final Cut Pro, Pixelmator Pro и Logic Pro

А также к ИИ-функциям.Источник здесь и ниже: AppleApple запустит подписку Creator Studio 28 января 2026 года. Годовая обойдётся в $129, или 10,2 тысячи рублей по курсу ЦБ на 13 января 2026 года.Помимо Final Cut Pro, Pixelmator Pro и Logic Pro для работы с видеороликами, изображениями и аудио на iPad и Mac, туда войдут видеоконвертер Motion, сервис для создания музыки MainStage и инструмент для анимации и титров Compressor.Подписка также даёт доступ к расширенным ИИ-функциям в приложении для презентаций Keynote, текстовом и табличном редакторах Pages и Numbers и на цифровых досках Freeform. Среди возможностей — генерация тезисов на слайдах и самих слайдов, создание и улучшение изображений и иллюстраций, «умное» заполнение в таблицах.Вместе с этим пользователю откроют «премиальные шаблоны» и библиотеку высококачественных фотографий и графики. Платить отчисления за использование не нужно.Если подписка закончится, проекты в Final Cut Pro, Pixelmator Pro и Logic Pro будут доступны для копирования на другие устройства, но, чтобы открыть их и отредактировать, придётся подключить её снова.Документы в Keynote, Pages, Numbers и Freeform можно будет изменять, но платные функции редактирования без подписки отключат.Подпиской Apple Creator Studio можно поделиться с пятью членами семьи с помощью функции «Семейный доступ». Рекомендуемые ОС — macOS 26, iPadOS 26, iOS 26 и новее.Полина ЛааксоApple01.11.2024Apple договорилась о покупке литовского стартапа Pixelmator — разработчика одноимённого графического редактора Сумма сделки неизвестна.#новости