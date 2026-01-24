TechCrunch: продажи iPhone в Индии в 2025 году достигли рекордного уровня — доля Apple на местном рынке смартфонов выросла до 9%

Компания также расширяет свою розничную сеть в стране.Источник: BloombergВ 2025 году Apple поставила около 14 млн iPhone в Индии, пишет TechCrunch со ссылкой на источники. Это позволило компании увеличить долю на индийском рынке смартфонов с 7% в 2024-м до 9% в 2025 году.Рост был обусловлен повышением спроса и более широкой доступностью iPhone в Индии, отмечает издание. Компания также расширяет своё присутствие в стране за счет наращивания местного производства и развития розничной сети.При этом рынок смартфонов в Индии «почти не растёт» уже четвёртый год подряд, подчёркивает TechCrunch со ссылкой на данные Counterpoint Research. Уровень поставок смартфонов в стране в 2025 году остался на уровне около 152 млн устройств.Среди причин: более длинные циклы замены смартфонов, а также сокращение количества пользователей с кнопочными телефонами, переходящих на смартфоны.Apple всё ещё не входит в тройку крупнейших поставщиков смартфонов в Индии, несмотря на результаты в 2025 году. Лидирует на индийском рынке Vivo с долей 23%, на втором месте — Samsung (15%), следом расположилась Xiaomi (13%).#новости #iphone