Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Что почитать
Истории
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Apple

FT: Apple купит израильский стартап Q.AI почти за $2 млрд — он разрабатывает технологии для анализа мимики лица

Это вторая крупнейшая покупка в истории компании.

Источник: Reuters
Источник: Reuters
  • О планах Apple рассказали источники Financial Times. Сделка должна помочь компании сократить отставание от Meta*, Google и OpenAI в гонке по созданию новых моделей носимых устройств на базе ИИ, отмечает издание.
  • Q.AI занимается разработкой технологий для анализа мимики и выражения лица, в том числе распознавания речи без звука. Из патентов компании следует, что её технологии могут использоваться в наушниках и «умных» очках.
  • Apple редко совершает крупные приобретения, предпочитая «тихо поглощать команды» или получать интеллектуальную собственность от стартапов, которые остаются «вне поля зрения», подчёркивает издание. Покупка Q.AI станет второй крупнейшей в истории Apple после приобретения Beats за $3 млрд в 2014 году.
  • Авияд Майзелс, Йонатан Векслер и Ави Барлия основали Q.AI в 2022 году в Тель-Авиве — компания работала в «режиме секретности», отмечает FT. В рамках сделки сооснователи также присоединятся к Apple.
  • Некоторые члены команды Q.AI до этого работали в другом израильском стартапе — PrimeSense. Apple приобрела его в 2013 году, используя технологию от PrimeSense при разработке Face ID для iPhone.

*Meta признана экстремистской и запрещена в России.

#новости #apple

2
1
13 комментариев