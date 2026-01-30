FT: Apple купит израильский стартап Q.AI почти за $2 млрд — он разрабатывает технологии для анализа мимики лица

Это вторая крупнейшая покупка в истории компании. Источник: ReutersО планах Apple рассказали источники Financial Times. Сделка должна помочь компании сократить отставание от Meta*, Google и OpenAI в гонке по созданию новых моделей носимых устройств на базе ИИ, отмечает издание. Q.AI занимается разработкой технологий для анализа мимики и выражения лица, в том числе распознавания речи без звука. Из патентов компании следует, что её технологии могут использоваться в наушниках и «умных» очках.Apple редко совершает крупные приобретения, предпочитая «тихо поглощать команды» или получать интеллектуальную собственность от стартапов, которые остаются «вне поля зрения», подчёркивает издание. Покупка Q.AI станет второй крупнейшей в истории Apple после приобретения Beats за $3 млрд в 2014 году.Авияд Майзелс, Йонатан Векслер и Ави Барлия основали Q.AI в 2022 году в Тель-Авиве — компания работала в «режиме секретности», отмечает FT. В рамках сделки сооснователи также присоединятся к Apple.Некоторые члены команды Q.AI до этого работали в другом израильском стартапе — PrimeSense. Apple приобрела его в 2013 году, используя технологию от PrimeSense при разработке Face ID для iPhone. *Meta признана экстремистской и запрещена в России.#новости #apple