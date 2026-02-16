Apple анонсировала презентацию 4 марта 2026 года

На ней могут представить iPhone 17e.Источник: AppleО дате мероприятия сообщило 9To5Mac. Оно пройдёт в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае, также будет трансляция на сайте — с 17:00 мск.Это не традиционная презентация компании, а мероприятие в формате Apple Experience, пишет MacRumors. Издание отмечает, что, вероятно, оно будет «менее масштабным».Apple может представить «бюджетный» MacBook на базе процессора iPhone — A18 Pro, MacBook Air на чипе M5, MacBook Pro на M5 Pro и M5 Max, iPhone 17e, iPad на A18 и iPad Air на M4, отмечает 9To5Mac.#новости #apple