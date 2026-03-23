Apple проведёт ежегодную конференцию для разработчиков WWDC с 8 по 12 июня 2026 года

Компания должна показать iOS 27 и обновлённую Siri.Источник: Apple Компания определила даты Worldwide Developers Conference: она пройдёт с 8 по 12 июня 2026 года в онлайн-формате. Мероприятия будут транслировать в приложении и на сайте Apple Developer, а также на YouTube и платформе bilibili в Китае.8 июня разработчики также смогут посетить специальное мероприятие в кампусе Apple Park лично. Информацию, как подать заявку, можно посмотреть на сайте.На презентации в первый день мероприятия компания должна показать iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 и других ОС, пишет 9To5Mac. Издание ожидает, что Apple сосредоточится на улучшении дизайна интерфейсов Liquid Glass, выпуске обновлённого помощника Siri на базе Gemini от Google, а также на повышении общей стабильности платформ.