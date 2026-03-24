На GitHub опубликовали набор инструментов для взлома устаревших версий iOS — по словам исследователей, для их применения не нужны специальные знания о системе

В Applе заявили, что уже выпустили обновления с исправлением уязвимостей. Google, iVerify и Lookout 18 марта 2026 года рассказали о DarkSword — инструменте для взлома iPhone, писало Wired. Он «перехватывает» штатные системные процессы iOS и заставляет её передавать файлы — при этом не оставляя следов. Раньше такой подход встречался только на Windows-устройствах.DarkSword нацелен на устройства под управлением iOS 18.4-18.7 и использует уязвимости, которые в частности исправили в iOS 26. Но примерно 14,2% iPhone всё ещё работают под управлением целевых версий iOS — это около 220 млн смартфонов. Теперь же этот набор выложили на GitHub, пишет TechCrunch. По словам исследователей, это позволит любому хакеру использовать инструмент для взлома iPhone на «устаревших» версиях iOS.Они также отмечают, что набор представляет собой обычные HTML и JavaScript, его может развернуть на сервере «любой желающий» — без каких-либо знаний об iOS. Простоту использования DarkSword подтверждает разработчик под ником matteyeux — ему удалось взломать iPad mini на iOS 18.6.2.По данным самой Apple, более 25% всех пользователей iPhone и iPad по-прежнему используют iOS 18 и более старые версии системы — это более 2,5 млрд активных устройств.#новости #apple