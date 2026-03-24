Евгения Евсеева
Apple

На GitHub опубликовали набор инструментов для взлома устаревших версий iOS — по словам исследователей, для их применения не нужны специальные знания о системе

В Applе заявили, что уже выпустили обновления с исправлением уязвимостей.

  • Google, iVerify и Lookout 18 марта 2026 года рассказали о DarkSword — инструменте для взлома iPhone, писало Wired. Он «перехватывает» штатные системные процессы iOS и заставляет её передавать файлы — при этом не оставляя следов. Раньше такой подход встречался только на Windows-устройствах.
  • DarkSword нацелен на устройства под управлением iOS 18.4-18.7 и использует уязвимости, которые в частности исправили в iOS 26. Но примерно 14,2% iPhone всё ещё работают под управлением целевых версий iOS — это около 220 млн смартфонов.
  • Теперь же этот набор выложили на GitHub, пишет TechCrunch. По словам исследователей, это позволит любому хакеру использовать инструмент для взлома iPhone на «устаревших» версиях iOS.
  • Они также отмечают, что набор представляет собой обычные HTML и JavaScript, его может развернуть на сервере «любой желающий» — без каких-либо знаний об iOS. Простоту использования DarkSword подтверждает разработчик под ником matteyeux — ему удалось взломать iPad mini на iOS 18.6.2.
  • По данным самой Apple, более 25% всех пользователей iPhone и iPad по-прежнему используют iOS 18 и более старые версии системы — это более 2,5 млрд активных устройств.

#новости #apple

