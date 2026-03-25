Apple ввела проверку возраста для аккаунтов в Великобритании

Обновление вышло с iOS 26.4, заметило Engadget.Источник: SOPA Images via Getty Images / EngadgetДля доступа к «определённым сервисам и функциям» компания требует от пользователей в Великобритании подтвердить, что они старше 18 лет. Это можно сделать в настройках, привязав кредитную карту к аккаунту или отсканировав ID. У пользователей, у которых уже есть учётная запись, Apple проверит наличие привязанного способа оплаты, который мог бы подтвердить возраст.Для лиц младше 18 лет и тех, кто не подтвердил возраст, компания будет автоматически включать «фильтр для веб-контента» и «функции безопасности». Например, речь идёт об ограничении доступа к определённым сайтам в Safari и других браузерах, поясняет издание.Британский регулятор Ofcom похвалил Apple за такое решение, отмечает издание. FT добавляет: Великобритания, вероятно, стала первым рынком, на котором Apple внедряет новый способ проверки возраста. Местный закон о безопасности в интернете требует от ИТ-компаний проверять возраст пользователей перед тем, как предоставлять им полный доступ к своим сервисам, напоминает 9To5Mac.О том, что Apple начала тестировать проверку возраста пользователей в Великобритании, в феврале 2026 года сообщило The Verge. Издание ссылалось на обновления в бета-версии iOS 26.4. В компании тогда заявили, что пользователи могли видеть сообщение о верификации по ошибке.Помимо проверки возраста для британских пользователей в стабильной версии iOS 26.4 также появились бета-версия Playlist Playground (позволяет генерировать плейлисты в Apple Music по текстовому описанию), Offline Music Recognize (можно распознать песню без подключения к интернету и автоматически загрузить результаты, когда пользователь снова в онлайне), уменьшение яркости эффектов при нажатии на элементы интерфейса и другие функции.#новости #apple