NASA выложило снятые на iPhone 17 Pro Max фотографии с корабля «Орион», который летит к Луне

Пока опубликовали всего три снимка.Источник здесь и далее: NASAЭто первый случай, когда NASA по своей инициативе выделило iPhone для сьёмки фото и видео каждому астронавту, участвующему в космической миссии, пишет 9To5Mac.При этом Apple не принимала участие в процессе согласования — NASA самостоятельно проводило испытания iPhone 17 Pro Max перед полётом, отмечает издание. Для этого, например, нужно было учитывать безопасность космического корабля и членов экипажа в случае, если устройство разобьётся.Помимо iPhone на борту корабля «Орион» есть четыре GoPro Hero 11 и две камеры Nikon D5, на которые было снято большинство опубликованных фотографий, подчёркивает 9To5Mac.2 апреля 2026 года NASA успешно запустило миссию «Артемида-2» — первый пилотируемый полёт к Луне с 1972 года. Он продлится десять дней: «Орион» приблизится к Луне, обогнёт её, а затем вернётся на Землю.