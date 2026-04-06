Данила Бычков
Apple

NASA выложило снятые на iPhone 17 Pro Max фотографии с корабля «Орион», который летит к Луне

Пока опубликовали всего три снимка.

Источник здесь и далее: NASA
  • Это первый случай, когда NASA по своей инициативе выделило iPhone для сьёмки фото и видео каждому астронавту, участвующему в космической миссии, пишет 9To5Mac.
  • При этом Apple не принимала участие в процессе согласования — NASA самостоятельно проводило испытания iPhone 17 Pro Max перед полётом, отмечает издание. Для этого, например, нужно было учитывать безопасность космического корабля и членов экипажа в случае, если устройство разобьётся.
  • Помимо iPhone на борту корабля «Орион» есть четыре GoPro Hero 11 и две камеры Nikon D5, на которые было снято большинство опубликованных фотографий, подчёркивает 9To5Mac.
  • 2 апреля 2026 года NASA успешно запустило миссию «Артемида-2» — первый пилотируемый полёт к Луне с 1972 года. Он продлится десять дней: «Орион» приблизится к Луне, обогнёт её, а затем вернётся на Землю.

#новости #iphone #nasa

44 комментария