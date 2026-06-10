Apple ужесточила правила App Store и предупредила, что может удалять невостребованные и не обновляемые приложения

А также сервисы, которые компания сочтёт «низкокачественными». Фото BloombergApple обновила правила модерации App Store, пишет TechCrunch. В руководстве говорится, что компания может удалять из переполненных категорий приложения, которые не обновляются, не улучшаются и не привлекают пользователей.До этого правила уже позволяли компании отклонять публикацию сервисов, которые «не обеспечивают уникальный и высококачественный пользовательский опыт», отмечает издание. К таковым относили, например, фонарики и приложения для гаданий, знакомств, алкоигры и вариации Камасутры. Теперь в список добавили «простые таймеры», приложения с обоями и звуковыми эффектами.Apple также рекомендовала разработчикам не загружать в App Store «низкокачественные приложения» вроде сервисов имитации отрыжки и метеоризма. За многократные заявки на публикацию таких приложений разработчика могут исключить из программы Apple Developer Program.Авторам приложений, которые «устарели» или не пользуются популярностью, Apple сначала направит предупреждение, чтобы они могли попытаться доработать продукт.Количество приложений, загружаемых в App Store и Google Play, увеличилось в первом квартале 2026-го на 60% год к году, писал TechCrunch. Основной причиной роста стало развитие сервисов для вайб-кодинга.#новости #appstore