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Артур Томилко
Apple

Apple ужесточила правила App Store и предупредила, что может удалять невостребованные и не обновляемые приложения

А также сервисы, которые компания сочтёт «низкокачественными».

Фото Bloomberg
Фото Bloomberg
  • Apple обновила правила модерации App Store, пишет TechCrunch. В руководстве говорится, что компания может удалять из переполненных категорий приложения, которые не обновляются, не улучшаются и не привлекают пользователей.
  • До этого правила уже позволяли компании отклонять публикацию сервисов, которые «не обеспечивают уникальный и высококачественный пользовательский опыт», отмечает издание. К таковым относили, например, фонарики и приложения для гаданий, знакомств, алкоигры и вариации Камасутры. Теперь в список добавили «простые таймеры», приложения с обоями и звуковыми эффектами.
  • Apple также рекомендовала разработчикам не загружать в App Store «низкокачественные приложения» вроде сервисов имитации отрыжки и метеоризма. За многократные заявки на публикацию таких приложений разработчика могут исключить из программы Apple Developer Program.
  • Авторам приложений, которые «устарели» или не пользуются популярностью, Apple сначала направит предупреждение, чтобы они могли попытаться доработать продукт.
  • Количество приложений, загружаемых в App Store и Google Play, увеличилось в первом квартале 2026-го на 60% год к году, писал TechCrunch. Основной причиной роста стало развитие сервисов для вайб-кодинга.

#новости #appstore

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