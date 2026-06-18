«К сожалению, это неизбежно»: Тим Кук предупредил о росте цен на устройства Apple из-за дефицита чипов памяти

На сколько подорожают продукты компании, он не уточнил.Фото BloombergО планах Apple повысить цены Кук рассказал в интервью WSJ. По его словам, компания «делает всё возможное», чтобы смягчить увеличение издержек, но «ситуация стала неустойчивой».Глава Apple не уточнил, когда и на сколько вырастут цены. Издание полагает что изменения затронут новые iPhone, которые должны представить в сентябре 2026 года. Стоимость Mac и iPad «может вырасти раньше».Грядущее повышение цен обусловлено дефицитом чипов памяти и накопителей, который вызван растущим спросом на них со стороны ИИ-компаний, отмечает WSJ. Ситуацию также осложняет потребность Apple в большем объёме оперативной памяти для своих устройств из-за внедрения новых функций ИИ, например, обновлённой Siri AI.По оценкам исследовательской компании TechInsights, для сохранения рентабельности компании придётся повысить стоимость нового iPhone Pro примерно на $270.Артур ТомилкоAI5 июняГлава TSMC СиСи Вэй заявил, что компания не сможет удовлетворить растущий спрос на чипы «в течение многих лет» Несмотря на масштабные инвестиции в производство. #новости #apple