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Артур Томилко
Apple

«К сожалению, это неизбежно»: Тим Кук предупредил о росте цен на устройства Apple из-за дефицита чипов памяти

На сколько подорожают продукты компании, он не уточнил.

Фото Bloomberg
Фото Bloomberg
  • О планах Apple повысить цены Кук рассказал в интервью WSJ. По его словам, компания «делает всё возможное», чтобы смягчить увеличение издержек, но «ситуация стала неустойчивой».
  • Глава Apple не уточнил, когда и на сколько вырастут цены. Издание полагает что изменения затронут новые iPhone, которые должны представить в сентябре 2026 года. Стоимость Mac и iPad «может вырасти раньше».
  • Грядущее повышение цен обусловлено дефицитом чипов памяти и накопителей, который вызван растущим спросом на них со стороны ИИ-компаний, отмечает WSJ. Ситуацию также осложняет потребность Apple в большем объёме оперативной памяти для своих устройств из-за внедрения новых функций ИИ, например, обновлённой Siri AI.
  • По оценкам исследовательской компании TechInsights, для сохранения рентабельности компании придётся повысить стоимость нового iPhone Pro примерно на $270.
Артур Томилко
AI
Глава TSMC СиСи Вэй заявил, что компания не сможет удовлетворить растущий спрос на чипы «в течение многих лет»

Несмотря на масштабные инвестиции в производство.

Фото Bloomberg

#новости #apple

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