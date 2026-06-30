Хакеры похитили у индийского поставщика Apple данные о «сотнях» компонентов и снимки iPhone 18 Pro

Утечка также содержит информацию о подрядчиках компании и «уязвимостях» её цепочки поставок. Видео с испытаниями на ударопрочность из массива данных Tata ElectronicsВзлому подверглась индийская Tata Electronics — один из ключевых поставщиков Apple за пределами Китая, пишет Reuters. О взломе, в результате которого хакеры похитили больше 200 тысяч файлов, компания сообщила 22 июня 2026 года.После этого похищенные данные опубликовали в даркнете. Исследователи по кибербезопасности нашли среди них документы с описанием конструкции и техническими характеристиками iPhone 18 Pro, а также списки компонентов и поставщиков Apple.Документы показывают, как Apple организует закупки и в каких случаях полагается на ограниченный круг поставщиков. Часть файлов помечены отметкой о конфиденциальности — компания считает информацию «чувствительной», поскольку она позволяет определить уязвимости её цепочки поставок и «ослабить переговорную позицию».Среди похищенных файлов также есть фотографии и видео с одного из заводов Tata, где проводили испытания по проверке смартфонов на ударопрочность. На них запечатлёно серое устройство с тремя задними камерами и логотипом Apple. Источники Reuters идентифицировали его как iPhone 18 Pro.Apple проводит внутреннее расследование инцидента и совместно с индийским партнёром «вырабатывает долгосрочные меры безопасности». Tata на время проверки ограничила доступ сотрудников к некоторым внутренним системам, а также привлекла международного консультанта для проведения судебно-технической экспертизы.#новости #apple