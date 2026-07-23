Bloomberg: Apple запланировала масштабное обновление всей линейки MacBook и iMac — «главной новинкой» станут MacBook Pro с сенсорными OLED-дисплеями

MacBook Neo может получить улучшенный чип A19 Pro и больший объём памяти. Источник: BloombergОбновление линейки связано с ростом спроса на мощные ноутбуки и компьютеры для работы с ИИ, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники. Первыми выпустят базовый 14-дюймовый MacBook Pro с новым чипом M6 и обновлённые iMac. Разработка этих моделей уже завершена, их представят осенью 2026-го.«Главной новинкой» Гурман называет MacBook Pro с сенсорными OLED-дисплеями. Премиальные модели с диагональю 14 и 16 дюймов получат процессоры M5 Pro и M5 Max — их релиз запланирован на конец 2026 года или начало 2027-го.Также в начале 2027 года выйдут MacBook Air с диагональю 13 и 15 дюймов — внешне они будут похожи на нынешнее поколение. Затем Apple представит базовый MacBook Pro с новым дизайном и чипом M7. Модели MacBook Pro с M7 Pro и M7 Max запланированы на конец 2027-го.Обновления коснутся Mac mini и Mac Studio — компания тестирует модели с чипами M5 Pro, M6, M5 Max и M5 Ultra. Эти компьютеры стали особенно востребованы для запуска ИИ-агентов, из-за чего спрос значительно превысил предложение, отмечает Bloomberg.Apple также готовит обновление «бюджетного» MacBook Neo — компания тестирует версию с улучшенным чипом A19 Pro и увеличенным объёмом оперативной памяти. Кроме того, в будущем Apple может выпустить iMac и MacBook Air с OLED-экранами, но сроки выхода этих моделей пока неизвестны.Таня БоброваApple21 июляApple готовится запустить программу лизинга своих устройств в партнёрстве с Klarna — Bloomberg На фоне повышения цен на устройства.#новости #apple #macbook