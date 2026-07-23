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Данила Бычков
Apple

Bloomberg: Apple запланировала масштабное обновление всей линейки MacBook и iMac — «главной новинкой» станут MacBook Pro с сенсорными OLED-дисплеями

MacBook Neo может получить улучшенный чип A19 Pro и больший объём памяти.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Обновление линейки связано с ростом спроса на мощные ноутбуки и компьютеры для работы с ИИ, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники. Первыми выпустят базовый 14-дюймовый MacBook Pro с новым чипом M6 и обновлённые iMac. Разработка этих моделей уже завершена, их представят осенью 2026-го.
  • «Главной новинкой» Гурман называет MacBook Pro с сенсорными OLED-дисплеями. Премиальные модели с диагональю 14 и 16 дюймов получат процессоры M5 Pro и M5 Max — их релиз запланирован на конец 2026 года или начало 2027-го.
  • Также в начале 2027 года выйдут MacBook Air с диагональю 13 и 15 дюймов — внешне они будут похожи на нынешнее поколение. Затем Apple представит базовый MacBook Pro с новым дизайном и чипом M7. Модели MacBook Pro с M7 Pro и M7 Max запланированы на конец 2027-го.
  • Обновления коснутся Mac mini и Mac Studio — компания тестирует модели с чипами M5 Pro, M6, M5 Max и M5 Ultra. Эти компьютеры стали особенно востребованы для запуска ИИ-агентов, из-за чего спрос значительно превысил предложение, отмечает Bloomberg.
  • Apple также готовит обновление «бюджетного» MacBook Neo — компания тестирует версию с улучшенным чипом A19 Pro и увеличенным объёмом оперативной памяти. Кроме того, в будущем Apple может выпустить iMac и MacBook Air с OLED-экранами, но сроки выхода этих моделей пока неизвестны.
Таня Боброва
Apple
Apple готовится запустить программу лизинга своих устройств в партнёрстве с Klarna — Bloomberg

На фоне повышения цен на устройства.

Источник: Allison Johnson / The Verge

#новости #apple #macbook

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