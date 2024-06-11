Но даже успешный листинг ещё не означает большого заработка. Дело в том, что до вывода на биржу игровую валюту «айрдропают» (от AirDrop) — конвертируют в токены. Заранее курс конвертации не известен: он может быть и 1:100, и 1:1 000 000. Чем больше пользователей в игре и чем больше общая сумма на их балансе, тем меньше токенов дадут за каждую монету. Учитывая, что кликеры собирают многомиллионную аудиторию игроков, а некоторые игроки используют не самые честные способы накопления (например, майнинг-ботов), надеяться на то, что курс будет очень выгодным, не приходится.