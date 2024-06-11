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Что такое Hamster Kombat и есть ли реальный шанс заработать в этой игре

Крипто-эксперт отвечает, «развод» это или нет» и стоит ли начинать играть

Что такое Hamster Kombat и есть ли реальный шанс заработать в этой игре

Весной в Telegram появилась игра в формате мини-приложения Hamster Kombat. За два месяца количество пользователей достигло 100 млн, а за обновлениями в канале web3-проекта следят почти 30 млн человек. Разобрались в правилах игры и жанре tap-2-earn — и рассказали, реально ли заработать на хомяке.

В чём суть Hamster Kombat

Это игра-кликер, или по-простому «тапалка»: за каждое нажатие на экран пользователи зарабатывают виртуальные монетки. Главный персонаж — хомяк, он же директор биржи.

Ваша задача — «прокачать» биржу, чтобы выиграть хомячью битву. Для этого нужно перейти на следующий уровень и заработать больше игровой валюты за один клик. Кликать бесконечно нельзя — с каждым тапом запас энергии хомяка снижается. На её восполнение нужно минимум пять минут.

Одно из главных условий игры — в неё нужно играть каждый день. Пропускать дни нельзя, иначе прогресс обнулится. При этом, чтобы накопить действительно существенную сумму, придётся открывать Hamster Kombat хотя бы раз в 3 часа — почему так, рассказываем ниже.

Что такое Hamster Kombat и есть ли реальный шанс заработать в этой игре

Подробные правила Hamster Kombat описаны в гайде от создателей, но если коротко:

  • Вначале нужно выбрать биржу, на которой хотите зарабатывать. Из доступных вариантов — Binance, BingX, Kucoin, Gate.io и другие. Выбор не влияет на дальнейший успех, а при желании биржу можно поменять.
  • По мере накопления монет вы открываете новые уровни. Всего их девять — от Bronze (менее 5000 монет) до Grandmaster (свыше 100 млн монет). Чем выше уровень, тем больше монеток даётся за один тап. Но сколько именно, в гайде не уточняется.
  • Чтобы копить состояние быстрее, нужны бусты. Первый — Multitap — увеличивает число монет за каждое нажатие. Он стоит 2000 игровых монет, применять его можно сколько угодно раз, но каждая новая активация обойдётся дороже. Второй буст — Energy limit — увеличивает резерв энергии, чтобы кликать дольше. Стоит он также от 2000 игровых монет, его можно апгрейдить. Третий буст бесплатный, называется Full energy: до шести раз за день даёт возможность восполнить энергию. Активировать можно раз в час.
  • Можно заработать больше, выполняя задания. Всего их четыре (находятся в разделе Earn): подписаться на канал или вставить в телеграм-группу игры, подписаться на аккаунт в соцсети X (Twitter) и пригласить в игру трёх друзей. Задания приносят от 500 до 10 000 монет.
  • Накопить монеты можно по реферальной программе: если телеграм-пользователь присоединится к игре по вашему инвайту, вы оба заработаете по 2000 монет. А если у него подключён Telegram Premium — то по 25 000.
  • Чтобы зарабатывать, нужно постоянно возвращаться в игру. Получать «пассивный доход» (это когда игрок офлайн, но монеты всё равно копятся) можно, но услуга не бесплатная. Для этого нужно купить карточки в разделе Mine. Например, карточка X продаётся за 550 монет, а прибыль от её использования — 80 монет в час. Но работает карточка лишь три часа после выхода игрока из игры, для возобновления майнинга понадобится открыть Hamster Kombat вновь.
  • Получить 5 млн монет можно, собрав комбо-карты. Каждый день разработчики придумывают новую комбинацию из трёх карт, задача игрока — купить именно их, отгадав комбинацию. После 15:00 мск в сети появляются разгаданные комбинации — скорее всего, эти «сливы» контролируются самими разработчиками.

Есть ли аналоги у Hamster Kombat

Да, игра не первая в своём роде. У жанра есть название — tap-2-earn, или «жми, чтобы заработать». Суть tap-2-earn-игр: выполнять задания, чтобы получить игровую криптовалюту, токены, NFT.

Игры этого жанра подразумевают взаимодействие игрока с блокчейном — распределённой базой данных, которая хранится одновременно на всех компьютерах, входящих в сеть. Любые изменения в данных моментально отображаются у всех пользователей сети. Кликеры размещены вне блокчейна, на обычных серверах, при этом некоторые задания могут включать в себя взаимодействие с блокчейном для получения игровых наград. Потому что одна из задач кликера — онбординг новых пользователей: человеку проще изучать, как устроен блокчейн и что в нём можно делать, в формате игры.

Что такое Hamster Kombat и есть ли реальный шанс заработать в этой игре

Самый популярный аналог Hamster Kombat — Notcoin. Игра запустилась в начале 2024 года, а к марту в ней тапали уже 35 миллионов пользователей. Notcoin, так же как и Hamster Kombat, работает на блокчейне The Open Network. Его создали Павел и Николай Дуровы специально под массовые транзакции в Telegram.

Изначально механика Notcoin была точь-в-точь как в Hamster Kombat: клики по экрану помогали заработать монеты, а ускорить заработок можно было бустами. В игре также был пассивный майнинг, реферальная программа, дополнительные задания. Только вместо хомяка кликать нужно было на большую монетку. Теперь же Notcoin превратился в платформу, которая мотивирует пользователей изучать новые проекты в экосистеме TON и за её пределами, выполняя задания. Механики кликера в приложении больше нет.

Кликеры — это отправная точка для новичков в мире децентрализованных финансов. В таких играх они получают первый опыт обращения с криптовалютой и одновременно — небольшой денежный бонус.
Даниил Д., автор телеграм-канала @ghwnd о блокчейне (95 000 подписчиков)

Реально ли заработать на tap-2-earn

Вкратце, для игрока это кот в мешке. Заработаете вы или нет — зависит от того, удастся ли разработчикам вывести свою валюту на биржу — то есть провести листинг. До этого момента игровые монеты ничего не стоят. В то же время листинг — финальная точка в игре: после его проведения натапать виртуальные монеты уже нельзя.

Но даже успешный листинг ещё не означает большого заработка. Дело в том, что до вывода на биржу игровую валюту «айрдропают» (от AirDrop) — конвертируют в токены. Заранее курс конвертации не известен: он может быть и 1:100, и 1:1 000 000. Чем больше пользователей в игре и чем больше общая сумма на их балансе, тем меньше токенов дадут за каждую монету. Учитывая, что кликеры собирают многомиллионную аудиторию игроков, а некоторые игроки используют не самые честные способы накопления (например, майнинг-ботов), надеяться на то, что курс будет очень выгодным, не приходится.

Tap-2-earn — это прежде всего способ выхода криптопроекта на рынок. Раньше для этого использовали публичную продажу монет, теперь придумали альтернативу в виде игр.
Даниил Д., автор телеграм-канала @ghwnd о блокчейне (95 000 подписчиков)

Несмотря на количество нюансов, для игр такого типа правила в Hamster Kombat ещё довольно прозрачные, считает Даниил. Количество распределяемых игрокам монет известно до момента перевода в токены, а значит, пользователи могут предположить, сколько они успеют заработать. Это помогает проекту привлечь большую аудиторию.

Наконец, как и любая криптовалюта, игровые токены очень волатильны — цена на них постоянно колеблется. Спрогнозировать стоимость точно практически невозможно. Сразу после листинга новая валюта почти ничего не стоит, и взлетит ли она, определяет дальнейший спрос: захотят ли игроки торговать валютой и придут ли на рынок внешние участники не из числа игроков.

Что такое Hamster Kombat и есть ли реальный шанс заработать в этой игре

Пока что из всех игр-кликеров успешный листинг провёл только Notcoin. Произошло это 16 мая — токен NOT стал доступен на нескольких криптовалютных биржах, в том числе Binance, Bybit и OKX. Накопленные монеты игроков сконвертировались в токены из расчёта 1:1000.

Изначально один токен стоил 0,012 доллара. На момент создания обзора им торгуют по курсу 1 NOT = 0,019 доллара (актуальный курс можно проверить здесь). Допустим, игрок накопил миллион монет. Они конвертировались в 1000 токенов NOT. Продать на бирже их можно за 19 долларов (примерно 1700 рублей).

Эксперт по криптовалюте, с которым мы поговорили, считает: надеяться на выгодную конвертацию монет из tap-2-earn-игр в реальные деньги не стоит.

Коротко: 5 важных вопросов про Hamster Kombat

Если вы всё же настроены подключиться к игре сейчас, то список ответов на вопросы ниже может вам пригодиться.

  • Когда ждать листинга Hamster Kombat? Точная дата неизвестна. Но в июне создатели обещают провести Web 3 pre-listing Quest (прелистинговый квест). Возможно, это значит, что в ближайший месяц-два состоится и сам листинг.
  • Есть ли гарантии, что токены Hamster Kombat будут торговаться на бирже? Наверняка сказать нельзя. Разработчики обещают, что это случится. И уже кое-что сделали в этом направлении — например, появились новости о сотрудничестве команды игры с биржей BingX.
  • Сколько я смогу заработать? Условия эйрдропа (по какому курсу накопленные монеты переведут в токены) пока в секрете. Нельзя предсказать и цену токенов на бирже. Чтобы понять, чего вообще стоит ожидать, можно ориентироваться на листинг Notcoin.
  • Не поздно ли начать играть? Если хотите заработать, то лучшее время для старта уже прошло. Сейчас в игре более 100 миллионов пользователей с ненулевыми счетами — это в три раза больше, чем было в своё время у Notcoin. Догнать их не удастся, а из-за слишком большого разрыва в накоплениях игровой монеты вы получите совсем немного токенов при конвертации.
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4 комментария
Leonid Orshanskiy

Конечно больше, ноткоин когда стрельнули все поверили и ждут второго выстрела, хомяка

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Konstantin Gubaev

Уже про премаркет новости идут. Сейчас начнётся ☺👍

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Konstantin Gubaev

Ну вот 🐹 теперь все будут знать о Хомяках 🐹👍

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Артем Маликов

А че ссылку не оставили в посте. Куда играть то?)
https://t.me/hamsTer_kombat_bot/start?startapp=kentId130338099

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