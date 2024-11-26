Госдума определила правила налогообложения при майнинге криптовалют

Цифровую валюту для этого признают имуществом.Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который вносит поправки о налогообложении доходов и расходов от майнинга цифровой валюты. «Для целей Налогового кодекса» цифровую валюту власти будут считать имуществом.Доходы от сделок с цифровой валютой объединят в общую налоговую базу с доходами от операций с ценными бумагами, пишет «Прайм». Физлица будут платить НДФЛ: 13% при общих доходах до 2,4 млн рублей в год и 15% с превышения.Как пояснял глава департамента налоговой политики Минфина Данил Волков, по налогу на прибыль организаций майнинг цифровой валюты будут облагать по стандартной ставке. С 2025 года она вырастет с 20% до 25%.Операции, связанные с майнингом, и операции с цифровой валютой облагать НДС не будут.Операторы майнинговой инфраструктуры должны будут передавать в налоговую сведения о тех, кто осуществляет майнинг с использованием их инфраструктуры. За нарушения грозит штраф — 40 тысяч рублей.Госдума приняла законопроект о легализации майнинга криптовалют, а Владимир Путин подписал его летом 2024 года. Согласно закону, заниматься майнингом смогут юрлица и ИП, включённые в специальный реестр. Физлица смогут добывать криптовалюту без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.#новости #майнинг
Майнинг хуяйнинг. Сейчас почти ничего уже не майнят как раньше, сейчас сила в стейкинге и прочем. Эти деды блять отстали от индустрии лет на 5.
Налог на крипту, клоуны ска)
Надо просто налог на тапалки ввести. Один там в Хомяке = 1 копейка, с 2025 года = 2 копейки. Если тапаешь больше 1000 раз в день, нужно зарегистрироваться в реестре и передавать туда данные о количестве тапов. Вырученные средства правительство направит на поддержку бездомных животных: хомяков и голубей.
Какая разница как работает крипта если будет браться налог с продажи её и требование сообщать о счетах.
хуяйнингПочему мои комментарии с подобными оборотами трут, а у других нет? VC, что за двойные стандарты? (Влад, не имею ничего против конкретно комментария)
А ну пл0ти нал0г! Через 5 лет будет налог на GPT
да чтооооо вы ))))))
ща цифровой рубель майнить будут