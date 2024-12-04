Сингапурский криптосервис Dtcpay прекратит поддержку биткоина и эфира с 2025 года

Компания будет работать только со стейблкоинами.Dtcpay объясняет это решение волатильностью криптовалют, таких как биткоин и эфир, что делает их менее удобными для расчётов. Стейблкоины, напротив, привязаны к фиатным валютам, например, к доллару США, и обеспечивают большую стабильность.Большая часть транзакций на платформе уже приходится на стейблкоины. На фоне пользовательского интереса Dtcpay планирует расширить Dtcpay планирует расширить список поддерживаемых активов, добавив FDUSD и WUSD к уже доступным USDT и USDC.Кроме того, стейблкоины набирают популярность на рынке. Как сообщало Bloomberg со ссылкой на отчёт Chainalysis, объём платежей с их использованием в Сингапуре достиг рекордных $1 млрд во втором квартале 2024 года, причём значительную часть составили транзакции в торговых точках, включая розничные магазины, рестораны и онлайн-платформы.Dtcpay основана в 2019 году. Она стала первой платформой в Азии, присоединившейся к программе Mastercard Start Path, и первой в Сингапуре, запустившей POS-терминалы для криптовалют. Компания также участвует в проекте NETS SGQR+ по внедрению QR-кодов для стейблкоин-платежей.Mastercard Start Path — программа для поддержки финтех-стартапов, направленная на развитие их продуктов и решений. Она помогает компаниям развиваться, предоставляя доступ к ресурсам и сети своих партнёров. С 2014 года более 400 компаний из 50 стран стали её участниками и привлекли свыше $25 млрд инвестиций.#новости #bitcoin #stablecoin #crypto