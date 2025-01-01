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Таня Боброва
Крипто

Черногория заявила об экстрадиции создателя стейблкоина TerraUSD До Квона в США

В Южной Корее и США его обвиняют в мошенничестве после краха TerraUSD и Luna.

  • Власти Черногории передали До Квона правоохранительным органам США в аэропорту Подгорицы, пишет Reuters. В конце декабря 2024 года экстрадицию в США, а не в Южную Корею, одобрил министр юстиции Черногории.
  • Сооснователя Terraform Labs До Квона и бывшего финансового директора компании Хан Чанг Джуна задержали в аэропорту Подгорицы в марте 2023 года. Они пытались вылететь в Дубай, полиция нашла у них поддельные документы.
  • В Южной Корее и США До Квону придъявлены обвинения в мошенничестве. Обе страны запросили его экстрадицию, чтобы он предстал перед судом по делу о крахе стейблкоина TerraUSD и токена Luna в 2022 году. По данным аналитиков Elliptic, инвесторы в проекты Terraform потеряли около $42 млрд. Квон отрицает вину.
Источник: Stevo Vasiljevic / Reuters
Источник: Stevo Vasiljevic / Reuters

#новости

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9 комментариев
Egor DDDD7777

Украл 40+ ярдов $$, но пздц тупой в выборе юрисдикции, МОГ БЫ СПАТЬ СПОКОЙНО ПОД КРЫШЕЙ АДАМА КАДЫРОВА в Грозном

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Cтас Белов

спокойно, но недолго. после отжима, он тихо пропал бы

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