Черногория заявила об экстрадиции создателя стейблкоина TerraUSD До Квона в США

В Южной Корее и США его обвиняют в мошенничестве после краха TerraUSD и Luna.Власти Черногории передали До Квона правоохранительным органам США в аэропорту Подгорицы, пишет Reuters. В конце декабря 2024 года экстрадицию в США, а не в Южную Корею, одобрил министр юстиции Черногории.Сооснователя Terraform Labs До Квона и бывшего финансового директора компании Хан Чанг Джуна задержали в аэропорту Подгорицы в марте 2023 года. Они пытались вылететь в Дубай, полиция нашла у них поддельные документы.В Южной Корее и США До Квону придъявлены обвинения в мошенничестве. Обе страны запросили его экстрадицию, чтобы он предстал перед судом по делу о крахе стейблкоина TerraUSD и токена Luna в 2022 году. По данным аналитиков Elliptic, инвесторы в проекты Terraform потеряли около $42 млрд. Квон отрицает вину.Источник: Stevo Vasiljevic / Reuters#новости
Украл 40+ ярдов $$, но пздц тупой в выборе юрисдикции, МОГ БЫ СПАТЬ СПОКОЙНО ПОД КРЫШЕЙ АДАМА КАДЫРОВА в Грозном
спокойно, но недолго. после отжима, он тихо пропал бы