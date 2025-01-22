Сооснователь Ethereum: семья Трампов запустит «крупный бизнес» на Ethereum

По данным Джо Любина, проектов может быть «несколько».Некоторые инициативы будут связаны и с другими сетями — в частности, биткоина и Solana, пишет сооснователь Ethereum и основатель ConsenSys — компании-разработчика кошелька MetaMask.Он убеждён: администрация президента США Дональда Трампа будет действовать в интересах страны и учтёт возможности «поддержать» Ethereum как «крупнейшую децентрализованную протокольную платформу». Например, развернув на блокчейне госрешения — помимо прочего.19 января 2025 года криптопроект World Liberty Financial, поддерживаемый Трампом и его сыновьями, купил ETH — нативную валюту Ethereum — на $48 млн. По данным Arkham на 17:13 мск 22 января, на кошельке компании лежит 55,5 тысячи токенов, которые стоят $182,2 млн.Цель покупки World Liberty Financial не раскрыла. Некоторые допустили, что компания добавит «эфир» в государственный крипторезерв, но Любин говорит, что эти сделки относятся к частному бизнесу и не связаны с планами правительства.Источник фото: Coindesk18 января 2025 года сооснователь Ethereum Foundation Виталик Бутерин сообщил об изменениях в управлении, которые нужны, чтобы повысить уровень техэкспертизы, наладить общение с новыми и старыми участниками экосистемы и усилить поддержку разработчиков приложений.На 17:00 мск вторая по капитализации криптовалюта стоит $3285. Последний ценовой рекорд она поставила больше трёх лет назад — 16 ноября 2021 года, достигнув $4891. Основатель Tron Джастин Сан считает, что ETH ещё может вырасти и до $10 тысяч, но нужно принять меры: остановить продажи на три года, сократить штат, оптимизировать выручку, увеличить комиссии в L2-сетях.#новости #ethereum
Загонят весь долг сша в лохокрипту, а следующий президент отменит крипту, и никто не при делах, хотя играют в 2 смычка
Серьезно сколько же нахлебников пришло к Трампу после его закона о крипте...
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Кстати, почему в шапке Виси на последней позиции Тон, а не Эфир?
Понятно, @Полина Лааксо настояла
Двух монет однозначно мало. Потенциала ещё на 10-20 минимум.
Вы видели их генеалогическое древо? Там огромный потенциал.