Криптобиржа Binance снова заработала в Узбекистане на площадке партнёра

Её заблокировали в стране летом 2022 года.В Узбекистане запустилась совместная платформа Binance и местной криптобиржи Coinpay, сообщила последняя.Запустить площадку «помогло» Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) и «сотрудничество между Coinpay и Binance», пишет «Интерфакс».Binance заблокировали в Узбекистане в августе 2022 года вместе с другими популярными криптобиржами.С 1 января 2023 года граждане и юрлица Узбекистана обязаны покупать, продавать или обменивать криптоактивы только через национальных провайдеров услуг.В январе 2024-го НАПП оштрафовало Binance на 102 млн сумов (примерно 763,9 тысячи рублей по курсу ЦБ на 28 января 2025 года). Агентство обвинило площадку в оказании услуг без лицензии, отсутствии юрлица и электронной платформы, размещённой на серверах в Узбекистане. В том же месяце криптобиржа заплатила штраф и, выполнив все требования, получила разрешение на работу в стране с помощью партнёра.#новости #binance #узбекистан
Классическая схема — запрещаешь иностранным биржам работать, потом создаешь посредника и говоришь "вот, через него можно". В итоге сидишь на ровном месте и получаешь бабло просто так.
Ещё и штраф крупный выплатили. Профит
Кто ж те договор почитать даст?
Возвращение на родину
Доверия уже такого нет, сегодня разрешили, завтра опять запретят. Будто что-то сильно изменилось
Туда уже точно не вернусь