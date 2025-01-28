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Евгения Евсеева
Крипто

Криптобиржа Binance снова заработала в Узбекистане на площадке партнёра

Её заблокировали в стране летом 2022 года.

  • В Узбекистане запустилась совместная платформа Binance и местной криптобиржи Coinpay, сообщила последняя.
  • Запустить площадку «помогло» Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) и «сотрудничество между Coinpay и Binance», пишет «Интерфакс».
  • Binance заблокировали в Узбекистане в августе 2022 года вместе с другими популярными криптобиржами.
  • С 1 января 2023 года граждане и юрлица Узбекистана обязаны покупать, продавать или обменивать криптоактивы только через национальных провайдеров услуг.
  • В январе 2024-го НАПП оштрафовало Binance на 102 млн сумов (примерно 763,9 тысячи рублей по курсу ЦБ на 28 января 2025 года). Агентство обвинило площадку в оказании услуг без лицензии, отсутствии юрлица и электронной платформы, размещённой на серверах в Узбекистане. В том же месяце криптобиржа заплатила штраф и, выполнив все требования, получила разрешение на работу в стране с помощью партнёра.

#новости #binance #узбекистан

2
1
8 комментариев
Артур Ким

Классическая схема — запрещаешь иностранным биржам работать, потом создаешь посредника и говоришь "вот, через него можно". В итоге сидишь на ровном месте и получаешь бабло просто так.

7
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Владимир Владимирович

Ещё и штраф крупный выплатили. Профит

1
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Zaxar Romanov

Кто ж те договор почитать даст?

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Балкон.Ру
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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Возвращение на родину

2
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E. Vernov

Доверия уже такого нет, сегодня разрешили, завтра опять запретят. Будто что-то сильно изменилось

1
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элис

Туда уже точно не вернусь

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