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Артур Томилко
Крипто

Росфинмониторинг до конца 2025 года начнёт подключать банки к системе выявления связанных с криптовалютой операций

Пока в добровольном порядке.

  • Росфинмониторинг намерен до конца 2025 года начать подключать российские банки к сервису «Прозрачный блокчейн», рассказал РБК представитель ведомства. По его словам, проект «на завершающей стадии» согласования с ЦБ и участниками рынка.
  • Сервис «Прозрачный блокчейн» позволяет выявлять связь операций клиента с криптовалютой. Его запустили в 2021 году, сейчас им пользуются сотрудники правоохранительных органов и подразделений финразведки.
  • Банки начали тестировать систему в 2023 году. Участники рынка отмечали, что сервис позволит им следить за криптовалютной активностью физлиц и оценивать риски их операций — по аналогии с процедурой «Знай своего клиента».
  • Сейчас банки могут самостоятельно выявлять операций клиентов, связанные с криптовалютой, и сообщать о них в Росфинмониторинг. Но единой системы обмена такой информацией нет.
  • По данным ЦБ, втором-третьем кварталах 2024 года объём трафика россиян на сайтах криптобирж достиг 166,9 млн пользователей. Совокупный поток криптоактивов, «оценочно приходящийся на российских инвесторов», составил 4,8 трлн. В сентябре 2024-го остатки на криптокошельках россиян превышали 650 млрд рублей.

#новости #рофинмониторинг

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