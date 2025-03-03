«Лучше было оставить только биткоин»: что создатели Binance, Coinbase и другие криптоэксперты думают о создании крипторезерва США

Большинство против включения альткоинов. Заявление президента США Дональда Трампа о включении в криптовалютный резерв BTC, ETH, XRP, SOL и ADA, вызвало ажиотаж на крипторынке, пишет «РБК Крипто».Стоимость биткоина за сутки выросла на 7,1%, до $91,9 тысячи, эфира — на 4,9%, до $2357, XRP — на 16,5%, до $2,63, Solana — 11,9%, до $160, а Cardano — на 45,5%, до $0,9, следует из агрегированных данных Coinmarketcap на 13:20 мск.Что об этом думают экспертыОснователь Coinbase Брайан Армстронг отметил, что «лучшим вариантом» было бы включение в резерв «только биткоина» — «самой простой и понятной истории в качестве преемника золота». А если захочется разнообразия, можно создать индекс криптоактивов, взвешенный по рыночной капитализации, чтобы сохранить его беспристрастность.Такого же мнения придерживается глава Bitwise Хантер Хорсли: по его словам, было бы лучше, если бы госрезерв состоял только из биткоина.Артур Хейс, основатель BitMEX, специализирующейся на криптодеривативах, заявил: в инициативе «нет ничего нового — просто слова». Подобные идеи требуют соответствующей нормативной базы, которой до сих пор нет, отмечает РБК.Основатель Binance Чанпэн Чжао предложил сосредоточиться не на конкретных словах Трампа, а на цели создать госрезерв в целом. «Это фантастическое начало чего-то действительно хорошего», — отметил он.Экономист и криптовалютный скептик, а также глава инвесткомпании Euro Pacific Capital Питер Шифф задался вопросом, зачем нужны другие криптовалюты, кроме биткоина: «В чём смысл резерва в XRP? На кой чёрт нам это нужно?». Ему возразил создатель Cardano Чарльз Хоскинсон: по его словам, XRP — это «отличная технология и мировой стандарт, переживший многое».Самсон Моу, глава JAN3 и сторонник биткоина, назвал инициативу Трампа «печальным днём для США». По его словам, криптоиндустрию ждёт «гипершиткоинизация». #новости