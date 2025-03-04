Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Телеграм
Крипто
Право
Карьера
Инвестиции
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Крипто

«Если нам это выгодно, давайте будем делать»: президент Беларуси Александр Лукашенко призвал развивать в стране майнинг криптовалют

Спрос будет, считает он.

Посмотрите по этому майнингу. Всё больше людей ко мне обращается. Если нам это выгодно, давайте будем делать. У нас избыток электричества есть. Пускай делают они эту криптовалюту и так далее. Тем более, вы видите, каким путем мир идёт. И особенно крупнейшая экономика мира. Они вчера объявили, что в резерве будут держать [криптовалюту].

Александр Лукашенко
  • Поэтому, прогнозирует он, спрос на криптовалюту будет.

Может быть, и нам самим это делать. Что ж мы привлекаем каких-то инвесторов, продаём им электроэнергию, хотя я не исключаю это. Но надо самим делать. Предложения такие есть. Думаю, что вы перешагнете эту бюрократию и доложите, что надо делать.

Александр Лукашенко

#новости #беларусь #майнинг

5
1
1
50 комментариев