«Если нам это выгодно, давайте будем делать»: президент Беларуси Александр Лукашенко призвал развивать в стране майнинг криптовалют

Спрос будет, считает он.Об этом Лукашенко заявил, обращаясь к вновь назначенному министру энергетики Алексею Кушнаренко.Посмотрите по этому майнингу. Всё больше людей ко мне обращается. Если нам это выгодно, давайте будем делать. У нас избыток электричества есть. Пускай делают они эту криптовалюту и так далее. Тем более, вы видите, каким путем мир идёт. И особенно крупнейшая экономика мира. Они вчера объявили, что в резерве будут держать [криптовалюту].Александр ЛукашенкоПоэтому, прогнозирует он, спрос на криптовалюту будет.Может быть, и нам самим это делать. Что ж мы привлекаем каких-то инвесторов, продаём им электроэнергию, хотя я не исключаю это. Но надо самим делать. Предложения такие есть. Думаю, что вы перешагнете эту бюрократию и доложите, что надо делать.Александр Лукашенко#новости #беларусь #майнинг