«Если нам это выгодно, давайте будем делать»: президент Беларуси Александр Лукашенко призвал развивать в стране майнинг криптовалют

Посмотрите по этому майнингу. Всё больше людей ко мне обращается. Если нам это выгодно, давайте будем делать. У нас избыток электричества есть. Пускай делают они эту криптовалюту и так далее. Тем более, вы видите, каким путем мир идёт. И особенно крупнейшая экономика мира. Они вчера объявили, что в резерве будут держать [криптовалюту].