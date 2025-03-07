Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Телеграм
Крипто
Право
Карьера
Инвестиции
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Крипто

Сайт криптобиржи Garantex заблокировали в ходе совместной операции спецслужб США и ЕС

Площадку обвиняют в связях с хакерами-вымогателями.

Сайт криптобиржи Garantex заблокировали в ходе совместной операции спецслужб США и ЕС
  • Секретная служба США в сотрудничестве с Европолом и правоохранительными органами Германии и Нидерландов «заблокировала и арестовала» сайт российской криптобиржи Garantex, пишет TehcCrunch. На главной странице появилось сообщение об изъятии домена.
  • Ордер выдала прокуратура США по Восточному округу штата Вирджиния. Американские власти обвиняют биржу в связях с хакерами-вымогателями и незаконными рынками в даркнете.
  • 6 марта 2025 года Garantex сообщила, что эмитент стейблкоина USDT, компания Tether заблокировала кошельки биржи на сумму 2,5 млрд рублей. После этого площадка приостановила все операции, включая вывод денег.
  • Соучредитель Garantex Сергей Менделеев заявил, что заморозка кошельков «имеет куда более серьёзные последствия для всего российского ВЭДа через крипту».
  • В феврале 2025 года ЕС ввёл санкции против Garantex. В официальном заявлении указано, что криптобиржа тесно связана с российскими банками, находящимися под санкциями ЕС. Под американскими санкциями платформа находится с апреля 2022 года.

#новости #garantex

2
4 комментария