Сайт криптобиржи Garantex заблокировали в ходе совместной операции спецслужб США и ЕС

Площадку обвиняют в связях с хакерами-вымогателями.Секретная служба США в сотрудничестве с Европолом и правоохранительными органами Германии и Нидерландов «заблокировала и арестовала» сайт российской криптобиржи Garantex, пишет TehcCrunch. На главной странице появилось сообщение об изъятии домена.Ордер выдала прокуратура США по Восточному округу штата Вирджиния. Американские власти обвиняют биржу в связях с хакерами-вымогателями и незаконными рынками в даркнете.6 марта 2025 года Garantex сообщила, что эмитент стейблкоина USDT, компания Tether заблокировала кошельки биржи на сумму 2,5 млрд рублей. После этого площадка приостановила все операции, включая вывод денег.Соучредитель Garantex Сергей Менделеев заявил, что заморозка кошельков «имеет куда более серьёзные последствия для всего российского ВЭДа через крипту».В феврале 2025 года ЕС ввёл санкции против Garantex. В официальном заявлении указано, что криптобиржа тесно связана с российскими банками, находящимися под санкциями ЕС. Под американскими санкциями платформа находится с апреля 2022 года.#новости #garantex