Таиланд заблокирует криптообменники Bybit, OKX, 1000X, CoinEx и XT — они перестанут работать с 28 июня 2025 года

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда заключила, что компании предоставляют «местным пользователям незаконную торговлю цифровыми активами».«Защитить инвесторов» и «предотвратить отмывание денег» — так регулятор объясняет блокировку криптобирж, ссылаясь на нарушение актов о цифровых активах и киберпреступлениях.Комиссия предупреждала платформы, торгующие в стране цифровыми активами, о возможной блокировке в апреле 2024 года. Компании могли уйти с рынка либо получить официальную лицензию, однако криптобиржи продолжили работу в том же режиме. В марте 2025 года уголовный иск за отсутствие лицензии получила OKX.Как отмечает DLNews, похожие замечания были и к Binance, однако та предпочла легализоваться в стране через биржу Gulf Binance, которую открыла совместно с тайской компанией Gulf Innova в 2024 году.В апреле 2025 года тайский Совет министров внёс поправки в закон о цифровых активах, который запретил гражданам использовать зарубежные p2p-площадки, а также расширил полномочия властей — теперь они могут запрашивать у криптопровайдеров информацию о подозрительных транзакциях и блокировать иностранные криптосервисы.В то же время, как подмечает Blockhead, тайские власти намерены экспериментировать с цифровыми активами. В мае 2025 года они объявили о запуске инвестиционных токенов на $150 млн как альтернативы банковским депозитам. Это поможет привлечь деньги граждан в государственный бюджет.#новости