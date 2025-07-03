Дональд Трамп и его семья с начала президентского срока увеличили своё состояние на $620 млн за счёт криптовалютных проектов — Bloomberg

Их выручка от цифровых активов растёт быстрее, чем от традиционного бизнеса. Фото BloombergС января 2025 года, когда Трамп во второй раз стал президентом США, его состояние снизилось с $6,5 млрд до $6,4 млрд, пишет Bloomberg.При этом в структуре активов семьи Трампа всё большую долю занимают лицензионные сделки на производство товаров (кроссовки, духи, смартфоны), а также криптовалюты, которые приносят больше прибыли, чем традиционный бизнес в сфере недвижимости.Несмотря на то, что активы президента находятся в слепом трасте, он продолжает «получать выгоду» от успехов своих компаний и бизнеса членов его семьи, указывает Bloomberg. По оценке агентства, с начала второго президентского срока криптопроекты позволили семье Трампа увеличить состояние по меньшей мере на $620 млн.Большая часть суммы приходится на компанию World Liberty Financial. По подсчётам Bloomberg, она продала разные криптоактивы на $550 млн, из которых $390 млн получила семья Трампа, владеющая 40% компании.Кроме того, Трампам принадлежит 22,5 млрд собственных токенов World Liberty Financial, которые оцениваются более чем в $2 млрд. Но их стоимость пока не учитывается в чистом состоянии семьи из-за ограничений на перевод монет.Компания также выпускает собственный стейблкоин USD1, который инвестфонд MGX из Абу-Даби пообещал использовать для инвестирования $2 млрд в криптобиржу Binance. Основатель последней Чанпэн Чжао, которого осудили в США за нарушение законов об отмывании денег, указан в качестве одного из советников World Liberty Financial.Две другие структуры Трампа — Trump Organization и CIC Digital — владеют 80% выпущенных мемкоинов $TRUMP, стоимость которых оценивается в $150 млн. Ещё 800 млн токенов на сумму около $7 млрд (по текущему курсу) разблокируются в течение трёх лет.#новости #трамп