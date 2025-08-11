Blue Origin добавила возможность оплаты полёта в космос с помощью криптовалюты

С начала 2025 года услугами компании воспользовались 30 туристов. Источник: Blue OriginАэрокосмическая компания Blue Origin Джеффа Безоса заключила соглашение с сервисом электронных платежей Shift4 Payments, которое позволит клиентам оплачивать полёты в космос с помощью криптовалюты и стейблкоинов.Речь идёт о полётах на многоразовой ракете Blue Origin New Shepard. Среди криптовалют и стейблкоинов, которые доступны для оплаты: Bitcoin, Solana, Ethereum, USDT и USDC. Также клиенты могут подключить свои криптокошельки — например, Coinbase или MetaMask.Возможность оплаты полётов в криптовалюте даст Blue Origin доступ к «растущей базе держателей криптоактивов и обеспечит мгновенные международные транзакции», говорится в заявлении компании.Всего услугами компании воспользовались уже более 75 туристов, поднявшихся за линию Кармана — международно признанную границу космоса. С начала 2025 года 30 человек отправились в космос на ракете New Shepard. 3 августа 2025-го Blue Origin осуществила 34-й запуск космического корабля, на борту находилось шесть туристов.#новости #blueorigin