Данила Бычков
Крипто

Курс Ethereum поднимался выше $4400 — впервые с декабря 2021 года

Криптовалюту скупают крупные компании и биткоин-инвесторы.

Обновлено в 21:51 мск. Курс Ethereum превышал $4500.

  • Американские биржевые инвестиционные фонды (ETF), ориентированные на Ethereum, 11 августа 2025 года зафиксировали крупнейший однодневный приток средств — более $1 млрд, пишет Bloomberg.
  • Ethereum вышел из «затяжного спада» — курс криптовалюты впервые с декабря 2021 года преодолел отметку в $4400 и на пике достигал $4420. Исторический максимум был зафиксирован 16 ноября 2021-го — $4891. По состоянию на 17:20 мск ETH торгуется по $4392.
  • Рост курса Ethereum связан с тем, что криптовалюту начали скупать крупные институциональные компании, отмечает издание. 11 августа 2025 года анонимный покупатель приобрёл более 49 тысяч ETH на сумму около $212 млн.
  • Инвесторы «переключаются» с биткоина на Ethereum и конвертируют BTC в ETH. Аналитики обратили внимание на снижение биржевых запасов Ethereum, что тоже могло вызвать рост курса криптовалюты.
  • В конце июля 2025 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США позволила крупным институциональным инвесторам, которые обслуживают биржевые фонды на биткоин и Ethereum, работать с ними напрямую в криптовалюте, а не только с использованием фиатных денег.

