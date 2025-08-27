Google Cloud начала тестировать собственный блокчейн — для платёжных переводов и финансовых продуктов

Решение работает как приватная система, но может стать «более открытой» по мере изменения законов, отмечает компания.Источник: HIMSS MediaО закрытом этапе тестирования блокчейна первого уровня Google Cloud Universal Ledger (GCUL) сообщил руководитель отдела Web3-стратегии компании Рич Видманн.Он охарактеризовал GCUL как «нейтральную» инфраструктуру для банков и финансовых организаций. На её базе можно разрабатывать собственные сервисы автоматизации платежей, а также выстраивать полный цикл работы с цифровыми активами — например, выпуска, администрирования и расчётов по облигациям и инвестиционным фондам.Система интегрируется с разными кошельками, поддерживает смарт-контракты на Python и «широкий» спектр валют и цифровых активов. В систему также встроен комплаенс: KYC-верификация пользователей, контроль комиссий и защита данных.Также компания обещает «низкую» стоимость и «высокую» скорость транзакций. Помимо этого, Google изучает способы перевода средств через защищённые инструменты — к примеру, депозиты центробанков или фонды денежного рынка, доступные через лицензированных игроков.Корпорации смогут работать с GCUL по той же модели, что и с другими сервисами Google Cloud — через API. По словам Видманна, компания огласит технические детали блокчейна «в ближайшие месяцы».Компании могут попасть в лист ожидания на тест GCUL, оставив заявку. Пока известно об одном участнике — маркетплейсе деривативов CME Group, который начнёт использовать блокчейн для токенизации активов в 2026 году.#новости