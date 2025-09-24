Популярное
Евгения Евсеева
Крипто

Эмитент стейблкоина USDT планирует привлечь инвестиции при оценке в $500 млрд — Bloomberg

Глава компании подтвердил поиск финансирования.

  • Tether Holdings ведёт переговоры о привлечении от $15 млрд до $20 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В обмен компания готова предложить 3% своих акций.
  • Один из собеседников издания говорит, что сумма инвестиций может быть ниже, так как переговоры пока на предварительной стадии.
  • В итоге сделки оценка компании может составить до $500 млрд — это сделает её одной из самых дорогих частных фирм наравне с OpenAI и SpaceX, отмечает издание.
  • Гендиректор Tether Паоло Ардоино после публикации рассказал, что компания действительно «рассматривает возможность привлечь инвестиции от группы избранных инвесторов». По его словам, средства расширят «масштабы её стратегии». Сколько денег привлекут и при какой оценке — не уточнил.

#новости #tether

