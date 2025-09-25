В США запустили биржевой фонд для инвестиций в Dogecoin — это первый ETF на мемкоин

Аналитики ожидают массового появления ETF на другие монеты в связи со смягчение регулирования, но предупреждают о возможном росте спекуляций. Источник: Reuters 18 сентября 2025 года компании REX Financial и Osprey Funds запустили биржевой фонд (ETF) для инвестиций в Dogecoin. Он позволяет вкладывать деньги в токен через обычные брокерские счета, не взаимодействуя напрямую с криптовалютой.Это первый ETF на мемкоины, отмечает Wired. В первый день объём торгов составил почти $18 млн. Если не учитывать стейблкоины, Dogecoin — шестая по капитализации криптовалюта в мире, отметил глава REX Financial Грег Кинг.Запуск ETF на мемкоин стал возможен благодаря более мягкой политике президента США Дональда Трампа по отношению к криптовалютам, поясняют аналитики. В частности, Комиссия по ценным бумагам и биржа США (SEC) разрешила запускать ETF на любые криптовалюты, которые торгуются на регулируемых биржах, без специального одобрения.Опрошенные Wired эксперты ожидают массовое появление новых крипто-ETF, в том числе на другие мемкоины. При этом последние, как правило, не привязаны ни к какой платформе и создаются на основе популярных мемов, а их цена зависит исключительно от настроения инвесторов.В связи с этим некоторые аналитики опасаются, что увеличение числа ETF на мемкоины приведёт к росту спекуляций и потенциальным убыткам для инвесторов. «Всё началось с шутки с изображением сиба-ину. Не понимаю, почему это должно быть частью рынка капитала», — признаётся глава инвестиционной компании Morningstar Брайан Армор.В январе 2025 года SEC разрешила запускать биржевые фонды для инвестиций в биткоин. А в августе того же года одобрила запуск ETF на Ethereum.#новости #etf #dogecoin