Артур Томилко
Крипто

Власти Казахстана заявили, что ликвидировали «один из крупнейших в СНГ» криптосервисов по отмыванию денег

За время работы его оборот составил больше $224 млн.

  • Агентство по финансовому мониторингу Казахстана в ходе «блокчейн-мониторинга» выявило обменник RAKS exchange, который предоставлял «профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли», говорится в сообщении ведомства.
  • Сервис пользовался «высокой репутацией» и сотрудничал с 20 «крупнейшими» даркнет-площадками, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей.
  • В течение трёх лет через RAKS exchange отмывались доходы «больше 200 наркомагазинов», которые работали в Казахстане, России, Украине и Молдове. Его общий оборот превысил $224 млн.
  • Агентство по итогам расследования «заблокировало» 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Сумма замороженных на них активов составила 9,7 млн USDT.
  • По словам регулятора, сейчас деятельность RAKS exchange полностью прекращена: аккаунты в соцсетях удалены, а работа клиентской поддержки приостановлена. Ведётся работа по изобличению владельцев сервиса.

#новости #казахстан

