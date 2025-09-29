Власти Казахстана заявили, что ликвидировали «один из крупнейших в СНГ» криптосервисов по отмыванию денег

За время работы его оборот составил больше $224 млн. Агентство по финансовому мониторингу Казахстана в ходе «блокчейн-мониторинга» выявило обменник RAKS exchange, который предоставлял «профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли», говорится в сообщении ведомства.Сервис пользовался «высокой репутацией» и сотрудничал с 20 «крупнейшими» даркнет-площадками, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей.В течение трёх лет через RAKS exchange отмывались доходы «больше 200 наркомагазинов», которые работали в Казахстане, России, Украине и Молдове. Его общий оборот превысил $224 млн.Агентство по итогам расследования «заблокировало» 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Сумма замороженных на них активов составила 9,7 млн USDT.По словам регулятора, сейчас деятельность RAKS exchange полностью прекращена: аккаунты в соцсетях удалены, а работа клиентской поддержки приостановлена. Ведётся работа по изобличению владельцев сервиса. #новости #казахстан