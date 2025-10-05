Стоимость биткоина достигла нового максимума в $125,7 тысячи — на фоне шатдауна правительства США

На 10:30 мск 5 октября 2025 года криптовалюта торгуется на уровне $124,7 тысячи, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.Источник: Economy Middle EastБиткоин достиг нового максимума в 7:48 мск 5 октября 2025 года, согласно данным Tradingview. До этого он «уверенно» рос в течение недели, прибавив около 14% к стоимости.По мнению Cointelegraph, рост биткоина связан с шатдауном правительства США и вызванной им «экономической неопределённостью». Издание отмечает, что приостановка выплат госслужащим и публикации экономических показателей усилила беспокойство инвесторов и спровоцировала «спекулятивный» приток в криптовалюту.В то же время объём биткоина на централизованных биржах сократился, по данным Glassnode, до шестилетнего минимума — до 2,83 млн BTC. Как поясняет Cointelegraph, инвесторы обычно держат активы на таких площадках для быстрой продажи. Однако сейчас они хотят «придержить» биткоин в расчёте на дальнейшее подорожание — и потому выводят его в некастодиальные кошельки или в институциональные фонды.Согласно статистике Coinglass, с 2013 года биткоин показывал положительную динамику для инвесторов почти каждый октябрь — за исключением 2014 и 2018 года. В криптосреде месяц прозвали «Uptober».#новости