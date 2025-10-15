Минюст США объявил об изъятии биткоинов на $15 млрд у организатора мошеннической схемы «забоя свиней» из Камбоджи

«Забой свиней» (Pig butchering) — мошенническая схема, при которой злоумышленники выстраивают с жертвой контакт через соцсети, мессенджеры или сервисы знакомств, зачастую под видом романтического общения или наставничества по инвестициям. После установления доверительных отношений («откорм») жертве предлагают «выгодные» инвестиции в псевдоплатформы, показывают фальшивую доходность и подталкивают к всё большим вложениям («забой»). Деньги уходят на кошельки мошенников, а при попытке вывести их злоумышленники исчезают.