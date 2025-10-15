Популярное
Артур Томилко
Крипто

Минюст США объявил об изъятии биткоинов на $15 млрд у организатора мошеннической схемы «забоя свиней» из Камбоджи

Это крупнейшая конфискация в истории ведомства, пишет CNBC.

Источник: Getty Images
  • Биткоины изъяли с кошельков, которые по данным Минюста, связаны с руководителем крупной международной мошеннической сети Чэнь Чжи.
  • Как ведомство получило доступ к криптовалюте, не уточняется. «Ранее биткоины хранились на некастодиальных кошельках, ключи от которых находились у подозреваемого. Сейчас активы находятся у правительства США», — говорится в сообщении.
  • Чэнь Чжи — 38-летний уроженец Китая, основатель и глава Prince Holding Group, которую власти США называют одной из крупнейших криминальных организаций в Азии. По данным правоохранителей, она базируется в Камбодже и управляет десятью «мошенническими комплексами», использующими в том числе «принудительный труд», а её деятельность распространяется более чем на 30 стран.

«Забой свиней» (Pig butchering) — мошенническая схема, при которой злоумышленники выстраивают с жертвой контакт через соцсети, мессенджеры или сервисы знакомств, зачастую под видом романтического общения или наставничества по инвестициям. После установления доверительных отношений («откорм») жертве предлагают «выгодные» инвестиции в псевдоплатформы, показывают фальшивую доходность и подталкивают к всё большим вложениям («забой»). Деньги уходят на кошельки мошенников, а при попытке вывести их злоумышленники исчезают.

vc.ru
  • Американский Минфин признал Prince Group транснациональной преступной организацией, а суд в Нью-Йорке вынес обвинительное заключение в отношении Чэнь Чжи. Он находится в розыске, в США ему грозит до 40 лет тюрьмы.
  • По словам прокуроров, Чжи и другие руководители Prince Group также использовали «политическое влияние» в некоторых странах и платили взятки местным чиновникам для защиты бизнеса от преследования.
Структура Prince Holding Group
Структура Prince Holding Group

