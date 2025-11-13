Visa запустила пилотный проект по выплатам в стейблкоинах, ориентированный на фрилансеров и создателей контента

Его полноценный запуск запланировали на 2026 год.Visa начала тестировать возможность для компаний отправлять стейблкоины напрямую на кошельки получателей, предоставляя «более быстрый» доступ к средствам создателям контента и фрилансерам, говорится в заявлении компании. Функция стала частью сервиса мгновенных платежей Visa Direct, который позволяет отправлять деньги в 195 стран.В пилотном проекте используется обеспеченный долларом США стейблкоин USDC, отмечает Bloomberg. В Visa подчеркнули, что новая функция подойдёт международным компаниям, маркетплейсам, платформам для фрилансеров, финтехам и получателям, у которых есть кошелёк для стейблкоинов.Компании могут финансировать выплаты в фиатных деньгах, а получателям будет доступен выбор зачисления средств в стейблкоинах. В Visa также отметили, что эта функция открывает доступ к международным переводам для людей из «малообеспеченных» регионов или стран без доступа к долларовым счетам.На старте проект будет доступен только «избранным партнёрам» Visa, его полноценный запуск запланирован на вторую половину 2026 года. В сентябре 2025-го в Visa Direct появилась функция пополнения счёта с помощью стейблкоинов.#новости #visa