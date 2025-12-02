Популярное
Артур Томилко
Крипто

Правоохранители Германии и Швейцарии закрыли крупный биткоин‑миксер Cryptomixer.io

Сервис работал с 2016 года и предоставлял услуги по анонимизации криптовалютных транзакций.

  • В ходе операции правоохранительные органы конфисковали домен Cryptomixer.io, арестовали находящиеся в Швейцарии серверы с 12 ТБ данных, а также биткоины на сумму больше €25 млн, передаёт Reuters.
  • Федеральное следственное агентство Германии отметило, что полученные с серверов сведения помогут в расследовании других киберпреступлений.
  • Cryptomixer.io работал с 2016 года. Сайт был доступен как в даркнете, так и в «открытом» интернете. Он предлагал услуги по анонимизации криптовалютных транзакций путём их дробления и смешивания с другими средствами.
  • Сервис был одним из крупнейших биткоин-миксеров с выручкой в миллиарды евро, большая часть которых получена от преступной деятельности, отмечают немецкие правоохранители.

#новости

3
33 комментария